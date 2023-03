Weiterer Fan-Skandal nach Spiel Napoli - Eintracht

Direkt neben dem Fan-Hotel war auch die Unterkunft der Frankfurter Mannschaft. Schon am Nachmittag hatte es in der Innenstadt heftige Ausschreitungen zwischen den Fan-Gruppen und der Polizei gegeben. Italienische Medien sprachen von „Guerilla“-Kämpfen in den Straßen und Gassen der Stadt. Die Eintracht-Ultras waren zuvor provozierend durch die Stadt marschiert, obwohl keine Auswärtsfans im Stadion zum Match zugelassen waren. In Italien ist die Empörung über die Vorkommnisse jedenfalls groß. Für den Donnerstag wurde eine Sondersitzung der Sicherheitsbehörden in der Stadt anberaumt.