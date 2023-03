Napoli gegen Eintracht Frankfurt ab 21 Uhr LIVE

Keine Fans im Rücken

Der Umstand, dass man gegen den souveränen Serie-A-Tabellenführer um Goalgetter Victor Osimhen und Linksaußen Khvicha Kvaratskhelia auf die eigenen Fans verzichten muss, ist ein weiterer Dämpfer. Denn deutschen Fans ist der Zugang zur Arena untersagt, nachdem es am Rande des Hinspiels zu tätlichen Angriffen auf italienische Fans gekommen war. Nach einem juristischem Hin und Her verzichtete Frankfurt am Montag freiwillig auf das ihm zustehende Gästekontingent von 2.700 Tickets, legte aber neuerlich Rechtsmittel gegen die Entscheidung ein.