Autofahrer ließ Wasserfontäne in die Höhe schießen

Der 59-jährige Pkw-Lenker war gegen 8 Uhr auf der Brandnerstraße in Bürs unterwegs, als er auf das Bankett geriet und nicht mehr gegenlenken konnte, um wieder auf die Fahrbahn zu kommen. Er rammte in der Folge einen Zaun und einen Hydranten. Letzterer wurde dabei so sehr beschädigt, dass eine mehrere Meter hohe Wasserfontäne in die Höhe schoss.