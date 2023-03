Mitarbeiter in Privatspitälern verdienen bald mehr

Bedienstete in den rund 80 Privatkrankenanstalten in ganz Österreich könnten schon sehr bald mehr verdienen. Ein Angebot der Arbeitgeberseite lag bis heute 12 Uhr zur Abstimmung der Beschäftigten am Tisch – die „Krone“ berichtete. Nach sechs Verhandlungsrunden und einem Warnstreik folgte gestern das Ja der Arbeitnehmerseite zum Offert.