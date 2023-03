Privatspitäler: Streik für mehr Geld trägt Früchte

Man sei schon sehr nah beieinander

Bis heute, 12 Uhr, entscheiden die Mitglieder der Gewerkschaft vida für rund 10.000 Beschäftigte in den Privatspitälern in einer Urabstimmung. Ein Angebot für bessere Arbeitsbedingungen in den Spitälern liegt am Verhandlungstisch. Man sei schon sehr nah beinander, heißt es aus der Gewerkschaft. Konkrete Zahlen und Angaben will man nicht nennen.