Brutaler Raub: Drahtzieherin erst zwölf Jahre alt

Mädchen in Garage gezerrt und brutal überfallen

Am 10. Oktober des Vorjahres war das Trio beim im Salzburger Bahnhofsviertel unterwegs. Die 12-Jährige wurde als Drahtzieherin präsentiert. „Wir haben uns getroffen und A. meinte, sie will in die Garage gehen und M. ihr Geld abnehmen“, so die 14–jährige. Als das Mädchen (14) sich weigerte, mitzukommen, zog der 15-Jährige es am Arm in eine Garage.