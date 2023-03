Flucht nach Tankstellenraub live auf Instagram

Zwar kein Raub, aber trotzdem Haftstrafen

Auf diesem wichtigen Beweismittel im Prozess war sowohl die Beute zu sehen, als auch alle vier zu identifizieren. Das bringt sie nun schließlich vor Gericht in Wien. Während der Erstangeklagte, er will den Raub alleine begangen haben, die mehr als leichtsinnige Tat gesteht, leugnen seine Kumpanen - zwei verteidigt von Anwalt Florian Kreiner - an der Gewalttat beteiligt gewesen zu sein. Sie wären im Auto sitzen geblieben.