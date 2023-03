Raubüberfall auf Tankstelle bei Loipersdorf

Rauferei zwischen Täter und Opfer

Der Täter sprang den Tankwart an. Mit aller Gewalt versuchte er, in die Kassalade zu greifen und sich die Banknoten zu schnappen. So unerwartet wie der Überfall für das Opfer geschah, so geistesgegenwärtig reagierte es. Der entsetzte Beschäftigte eines italienischen Mineralölunternehmens konnte die ersten Angriffe noch abwehren. Zwischen dem Räuber und dem Tankwart kam es jedoch zu einem wilden Gerangel und schmerzhaften Handgreiflichkeiten.