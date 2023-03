Diagnose Krebs: Auch an Familienplanung denken

Konservierung von Eizellen

Eine Möglichkeit ist die Kryokonservierung, das heißt, das Einfrieren von Eizellen. Dazu wird mittels künstlicher Hormongabe die gleichzeitige Reifung mehrerer Eizellen in den Eierstöcken angeregt. Nach zehn bis vierzehn Tagen erfolgen die Entnahme der reifen Eizellen und ihre Konservierung in fast minus 200 Grad Celsius kaltem flüssigen Stickstoff. „Je jünger die Frau bei der Eizell-Entnahme ist, desto höher sind deren Qualität und Quantität und damit auch die Wahrscheinlichkeit einer späteren Schwangerschaft. Generell führen nur 10 % aller kryo-konservierten und später befruchteten Eizellen zu einer Schwangerschaft“, so OA Priv.-Doz. Dr. Mayer.