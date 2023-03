Wien plant „Wohnbonus“ und Gemeindebau-Hilfe extra

Explodierenden Wohnkosten will die Wiener SPÖ nun mit einem millionenschweren Unterstützungspaket begegnen: Nach dem Modell des Wiener „Energiebonus“ soll im Sommer ein „Wohnbonus“ ausgezahlt werden, Gemeindebau-Mieter profitieren durch viele weitere Maßnahmen. Nicht näher bezifferte „zusätzliche Budgetmittel“ soll außerdem die für Sozialangelegenheiten zuständige MA 40 bekommen, um Mieter mit den geringsten Einkommen zu unterstützen. Indes stieg die Zahl der Delogierungen bereits drastisch an und auch die Überschuldung aufgrund der Fixkosten nimmt weiter zu. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.