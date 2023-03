Nächster großer Stellenabbau bei Facebook-Konzern

In den vergangenen Monaten strichen nach Meta auch andere Online-Riesen wie Amazon, Google und Microsoft Tausende Stellen - nachdem sie in der Coronapandemie im großen Stil neue Mitarbeiter eingestellt hatten. So zählte Meta Ende 2019 rund 45.000 Mitarbeiter, zum Zeitpunkt des Stellenabbaus im November 2022 waren es über 87.000. Der Facebook-Konzern würde nun als erster von ihnen zu einer zweiten großen Kündigungsrunde greifen.