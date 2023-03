„Impfschäden müssen schneller anerkannt werden“

„Schon in Haushaltsverhandlungen“ für Hilfen

Dennoch drängt der Sozialdemokrat nun auf schnellere Hilfen für Geschädigte. Er werde mit seinem Ministerium ein Programm auflegen, bei dem die Folgen von Long Covid und Post Vac (Impfschäden) untersucht würden und die Versorgung der Betroffenen verbessert werde. „Das ist ein Programm, das ich so schnell wie möglich auflegen möchte. Ich bin quasi in den Haushaltsverhandlungen für dieses Geld“, so Lauterbach im Interview. Es gehe auch darum, die Experten in diesem Bereich so zu vernetzen, dass die Wahrscheinlichkeit einer guten Therapie steige.