So viele Impfschäden gibt es nach 20 Mio. Stichen

Kaum eine Impfung wird so kontrovers diskutiert wie die Corona-Schutzimpfung. Keine Impfung ist allerdings auch so gut untersucht wie sie. Mittlerweile wurden weltweit mehr als 13 Milliarden Impfdosen gegen das Virus verabreicht. In Österreich waren es bislang 20 Millionen. Die Zahl der durch die Corona-Impfung ausgelösten Impfschäden? Immer noch überschaubar.