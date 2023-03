Porsche stellt Airstream-Traum-Wohnwagen vor

Die Kombination aus beiden Airstream-Modellen wäre also nach heutigem Stand wohl die beste Lösung für die Zukunft des Caravans. „Unsere Konzeptprojekte erreichen nicht immer den Markt“, gibt Bob Wheeler zu bedenken, „einzelne daraus resultierende Innovationen finden dennoch oft den Weg in unsere Produktlinien.“ Das soll in diesem Fall heißen: Der Porsche-Trailer wird so garantiert nicht gebaut, Details aus dem Konzept aber in künftigen Serienwohnwagen wiederzufinden sein. Im Gegensatz dazu soll der e-Stream allerdings zeitnah in den Verkauf gehen. SP-X