Deftiges und Heftiges: Was Männer wirklich wollen

Wem es - so wie uns - noch nicht klar war: Der Valentinstag (14. Februar) mit all seinen verschenkten Blümchen und Pralinchen ist weiblich. Das soll zumindest einem US-Radiomoderator aufgefallen sein. Und damit das männliche Geschlecht sich nicht etwa benachteiligt fühlt, soll der gerechte Mann den „Schniblo-Tag“ am 14. März eingeführt haben, also bewusst ein Monat nach dem Valentinstag. Heute geht es also darum, was Männer wirklich glücklich macht.