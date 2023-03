ÖFB stimmt bei FIFA-Wahl für Amtsinhaber Infantino

Ethische Standards sollen her

Gartner sprach allerdings auch die nicht nur aufgrund der Menschenrechtssituation im Golf-Emirat umstrittene Winter-WM im Vorjahr in Katar an. „Man muss die Lehren aus dem Vergabeprozess der letzten WM und den folgenden massiven Diskussionen ziehen und hier ganz klare ethische Standards implementieren“, betonte der 71-Jährige. „Dafür steht der ÖFB, und diesen Standpunkt werden wir vehement vertreten.“ Es hätte auch bereits eine erste konstruktive Aufarbeitung zwischen FIFA und UEFA gegeben.