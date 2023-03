Iowas Siegesserie hält dank Rossi-Doppelpack an

Marco Rossi hat am Sonntag seinen fünften Doppelpack für Iowa Wild in dieser Saison der nordamerikanischen Eishockeyliga AHL erzielt. Der 21-jährige Vorarlberger war beim 4:1-Heimsieg gegen Manitoba Moose mit seinen Treffern zum 1:2 (36./PP) und 3:2 (53.) maßgeblich am Comeback nach 0:2-Rückstand beteiligt. Rossi wurde zum zweitbesten Spieler der Partie gewählt.