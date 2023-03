Tierschützer am Limit: „Lasst Katzen kastrieren!“

Jedes Jahr dasselbe Bild: Halbverhungerte, fast blinde, verwahrloste Katzenbabys in erbarmungswürdigem Zustand tauchen in Massen auf - wenn sie Glück haben, werden sie von großherzigen Tierfreunden in Obhut genommen, bekommen ärztliche Versorgung, Futter, ein Platzerl im Warmen.