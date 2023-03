Paul Koller: Der blutige Maskenmann vom GAK

Italienischer Traum

„Es ist eine Frage der Perspektive. Muss ich das Gesicht eben ein bisschen anders drehen“, grinst der 21-Jährige, der im In- und Ausland gefragt ist. „Der Fokus liegt nur auf dem GAK. Alles andere ist irrelevant“, blockt der U21-Teamspieler noch ab. Doch bereits im Winter fühlten Bundesligisten vor, im letzten Sommer klopften italienische Klubs an. „Es gab Interesse. In Italien zu spielen, ist auch ein Traum von mir.“ In der Zukunft. Inzwischen geht der Grazer weiter unbeirrt seinen Weg, lässt sich nicht ablenken. Weder am Rasen noch vor der Kamera.