Sollte der Zölibat für Priester aufgehoben werden?

Die verpflichtende Ehelosigkeit für katholische Priester steht immer wieder in der Kritik. Obwohl der Zölibat bis heute eine wichtige Säule des katholischen Priestertums darstellt, kann sich Papst Franziskus vorstellen, diese Verpflichtung künftig aufzuheben. Was hält die „Krone“-Community von diesem Vorschlag? Wir freuen uns auf Ihre Meinung in den Kommentaren!