Trainer geht mit Schmäh gegen gewisse Distanz vor

Liga Maß aller Dinge

Der die Liga jedoch klar über den Pokalbewerb stellt: „So gern ich den Cup habe, die Meisterschaft ist uns viel wichtiger!“ In dieser will sich Bergheim „so teuer wie möglich verkaufen“. Der Klassenerhalt bleibt als klares Saisonziel erhalten. Leichter gesagt als getan. Gleich in den ersten fünf Partien geht es gegen die fünf Topplatzierten der Liga. Danach kommt es zu den direkten Duellen mit den Abstiegskandidaten Wacker Innsbruck und Altenmarkt. „Das werden die Entscheidungsspiele, vielleicht können wir uns bis dahin aber einen Vorsprung erarbeiten“, hofft Stojanovic.