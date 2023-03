SCR Altach gegen SV Ried - ab 17 Uhr LIVE

Außerdem geht es für beide Teams kurz vor der Punkteteilung um eine zumindest leicht bessere Ausgangsposition im Kampf gegen den Abstieg. Rieds Neo-Trainer Maximilian Senft hofft indes auf die Trendwende in seinem zweiten Pflichtspiel. Der 33-Jährige kassierte bei seinem Debüt auf der Trainerbank eine 1:3-Niederlage gegen die Wiener Austria, allerdings spielte seine Elf fast eine Halbzeit in Unterzahl. Vor den Vorarlbergern ist Senft jedenfalls gewarnt. „Altach ist wie ein angeschlagener Boxer, der in den Seilen hängt. Das ist aber auch gefährlich. Die können sich aufraffen und mit Schaum vor dem Mund kommen“, sagte Senft.