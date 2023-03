Bologna-Trainer erklärt „Problem“ mit Arnautovic

Motta hatte im September das Amt des Cheftrainers bei den „Rossoblu“ vom inzwischen an Krebs verstorbenen Sinisa Mihajlovic übernommen. Mihajlovic hatte großen Anteil daran, dass Arnautovic 2021 aus China nach Italien übersiedelte. Bologna liegt in der Tabelle auf dem achten Platz, sieben Punkte fehlen aktuell auf einen Europacup-Startplatz. Vor der Niederlage gegen Torino gab es in den vergangenen Runden u.a. Siege gegen Inter Mailand oder Fiorentina. Lazio kämpft als Dritter um die Champions-League-Startplätze. Für die Partie in Bologna waren am Donnerstag schon 25.000 Karten verkauft.