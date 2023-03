Eiszeit? Motta ließ Arnautovic links liegen

Dass er auch nach Pause auf eine Einwechslung seines Top-Torjägers Arnautovic verzichtete und stattdessen ab der 57. Minute Ex-Bayern-Spieler Zirkzee den Vorzug gab, begründete Motta so: „Joshua hatte in den Tagen vor dem Spiel sehr gut trainiert, ich dachte, das wäre nun genau sein Spiel. Alle wären fit gewesen, ich habe mich nun mal für Zirkzee entschieden.“ Die Rechnung ging am Ende nicht auf. Man darf gespannt sein, welche Rolle Arnautovic kommenden Samstag im Heimspiel gegen Lazio Rom zuteilwird.