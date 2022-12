Mihajlovic-Tod: Arnautovic und Co. nehmen Abschied

Circa 2000 Personen haben sich am Montag in Rom an der Trauerzeremonie für den am Freitag im Alter von 53 Jahren verstorbenen serbischen Trainer Sinisa Mihajlovic beteiligt. An der Zeremonie in der großen Basilika Santa Maria degli Angeli im Herzen von Rom nahmen Fußballer, Trainer und Manager teil, darunter die komplette Mannschaft von Mihajlovics letztem Klub FC Bologna, dem Verein von ÖFB-Stürmer Marko Arnautovic und Stefan Posch.