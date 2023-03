71-Jährige ließ sich von Betrügern nicht abzocken

Kein finanzieller Schaden

Doch die gewiefte Tirolerin fiel auf den Schwindel nicht hinein. Nachdem ihr die Vorgangsweise merkwürdig erschienen war, erstattete sie Anzeige bei der Polizei in Kirchberg in Tirol. „Nachdem noch keine Überweisung getätigt wurde, entstand hier auch kein finanzieller Schaden“, so die Beamten.