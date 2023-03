Illegale Prostitution: Frau nach Wien gelockt

Die Zeugen kamen der 39-Jährigen zu Hilfe, daraufhin ergriff der Ungar die Flucht per Pkw. Die Polizei begann sofort mit einer Fahndung. Am Grenzübergang Nickelsdorf zogen burgenländische Beamte den Mann in der Nacht auf Mittwoch aus dem Verkehr. Für ihn klickten noch an Ort und Stelle die Handschellen. Bei der Einvernahme in Wien war der Verdächtige nicht geständig. Das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsbereich Menschenhandel, übernahm die Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft Wien ordnete die Anzeige auf freiem Fuß an.