Grüne machen Tempo: „Wo ein Wille, da ein Windrad“

Gewessler: „Altes Denken überwinden“

Die größte Hürde am Weg zum „Klimaglück“, sei in Österreich das Überwinden des alten Denkens. „Altes Denken in den Köpfen hindert heute noch manche zu begreifen, wie viel wir gewinnen können, wenn wir politischen Erfolg nicht mehr in zuasphaltierten Quadratmetern messen. Dabei ist heute klar: Wir können uns dieses alte Denken im Klimaschutz nicht länger leisten“, so Gewessler.