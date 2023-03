Wie ein Enzym die Klimakrise eindämmen könnte

Enzyme sind von lebenden Organismen wie Hefen oder Bakterien produzierte Substanzen, die bestimmte chemische Reaktionen beschleunigen oder ermöglichen, darunter auch solche, die Energie erzeugen. „Wir wissen schon seit einiger Zeit, dass Bakterien den Wasserstoff in der Luft als Energiequelle nutzen können, um zu wachsen und zu überleben, auch in antarktischen Böden, Vulkankratern und in der Tiefsee“, so Professor Chris Greening vom Biomedicine Discovery Institute der Universität. „Aber wir wussten nicht, wie sie das machen, bis jetzt.“