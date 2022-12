Diese Beschäftigten erhalten 2023 mehr Lohn

Höchstes Plus bei Lichtspieltheatern

Ebenfalls mit 1. November wurden die KV-Löhne und Lehrlingseinkommen in der Kaffeemittelindustrie (Plus von 7,3 Prozent, Mindestlohn liegt bei 1832,89 Euro brutto) erhöht. Im Dezember gingen schließlich die Verhandlungen der Metallbranche (7,4 Prozent mehr Lohn) und der Eisenbahnerinnen sowie Eisenbahner (acht Prozent mehr Gehalt beziehungsweise mindestens 480 Euro monatlich) zu Ende. Selbiges gilt für den Handel (Plus von 7 Prozent). Das höchste Plus gibt es bei Beschäftigten in Lichtspieltheatern mit 9,3 Prozent, bei ihnen stiegen auch die Zulagen. Die Gruppe ist zahlenmäßig jedoch überschaubar.