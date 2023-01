Cybercrime: Ein Drittel der Opfer reagiert nicht

Ein Drittel der Opfer reagiert überhaupt nicht

Ein Drittel der Betroffenen (32 Prozent) reagierte auf die Vorfälle übrigens überhaupt nicht, rund die Hälfte (56 Prozent) suchte das Gespräch mit Freunden und Bekannten und 6 Prozent machten andere auf die Vorfälle aufmerksam, etwa mit Beiträgen in sozialen Netzwerken. Ebenfalls knapp die Hälfte (47 Prozent) wandte sich an das Unternehmen, das in Zusammenhang mit der kriminellen Aktivität stand, etwa die Social-Media-Plattform, die Bank oder der E-Mail-Anbieter.