Gastarife entfachen weiterhin flammende Debatten

Günstige Strompreise bei „Schönwetter“

„Blickt man zwei Jahre zurück, gab es noch 144 Angebote von 62 Betreibern. Derzeit gibt es 47 Produkte von 13 Anbietern, und der Verbund bietet beispielsweise keine neuen Verträge an“, betont Sprecher Stefan Zach, dass die EVN verlässlich durch langfristige Einkaufspolitik durchgehend faire Preise geboten habe, während andere Unternehmen der Krise nicht gewachsen waren. „Deshalb sind in den letzten Monaten auch Tausende Kunden in den sicheren Hafen der EVN zurückgewechselt“, so Zach.