Kriminalität in Tirol zurück aus „Corona-Pause“

Auch Innsbruck in etwa auf Vorkrisen-Niveau

Auf die Zahlen der Landeshauptstadt ging der Innsbrucker Stadtpolizeikommandant Romed Giner ein. „Auch wir haben mit 62,1 Prozent eine sehr hohe Aufklärungsquote“, strich er heraus. Man befindet sich, was die Gesamtkriminalität betreffe, außerdem ebenfalls auf Landeslinie: „2019 hatten wir 12.810 angezeigte Delikte, 2022 11.828“, so Giner. Auch in der Stadt seien „gefährliche Drohungen“ gestiegen und man habe außerdem einen Anstieg zu 2021 um 17 Prozent zu verzeichnen, was strafbare Handlungen gegen Leib und Leben betreffe, so der Stadtpolizeikommandant.