Levis Papa ist ein waschechter Oscarpreisträger

Alves schilderte turbulenten Flug

Dass die Familie die Fashion Week in Paris so unbeschwert genießen kann, ist jedenfalls ein Glück. Am Wochenende berichtete Alves McConaughey nämlich von ihrem mehr als aufregenden Lufthansa-Fluges, der eigentlich von Austin nach Frankfurt hätte gehen sollen, jedoch außerplanmäßig in Washington zwischenlanden musste.