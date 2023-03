Bub (3) zwei Monate nach Horror-Unfall gestorben

Bub verlor in Klinik Überlebenskampf

Am Montag - zwei Monate nach dem verheerenden Unfall - folgte nun die nächste traurige Nachricht. Die Ärzte konnten dem dreijährigen Bub nicht mehr helfen - wie die Polizei gegenüber der „Krone“ bestätigt, ist er in der Innsbrucker Klinik an den Folgen des Crashs gestorben. Angeblich am Sonntagabend.