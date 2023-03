Ohne Top-Leute: ÖSV-Quartett landet auf Rang acht

Österreich hat im ersten Sonntag-Bewerb des Biathlon-Weltcups in Nove Mesto in Tschechien Rang acht erreicht. Anna Gandler, Tamara Steiner, David Komatz und Harald Lemmerer kamen in der Mixed-Staffel nach sieben Nachladern und einer Strafrunde mit 2:14,2 Min. Rückstand ins Ziel.