Adam Driver vs. Dinos in Action-Zeitreise „65“

Kinostart von „65“: 10. März!



Wir verlosen 3x2 Packages für Fans von Dino-Action bestehend aus je 2 Kinogutscheinen (in allen Kinos gültig, in denen der Film gezeigt wird), einer Cap und einer Tasche. Zusätzlich haben unsere Leser noch die Chance auf jeweils 5x2 Tickets für „65“ im Rahmen der Highlight Movie Night am 9. März um 20 Uhr in den Cineplexx-Kinos Salzburg, Villach und Innsbruck. Einfach im Formular unten den gewünschten Kino-Standort auswählen, und schon machen Sie mit. Teilnahmeschluss ist der 8.März um 9 Uhr.