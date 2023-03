18 Schüler aus Leibnitz sind jetzt Lebensretter

Einmalig in Österreich

Basis dafür ist das österreichweit einmalige Projekt „SanSchool“ des BRG Leibnitz mit der Bezirksstelle des Roten Kreuzes. 100 Stunden Theorie und 160 Stunden Praxis umfasste die Ausbildung, wobei im ersten Teil die Handhabe an medizin-technischen Geräten im Vordergrund steht. Im zweiten Teil erfolgt dann der direkte Kontakt und die Arbeit am Menschen.