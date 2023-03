Gogl-Walli: Als Vorlaufsiegerin im Semifinale

Sensationelle Susanne Gogl-Walli! Die 26-Jährige erreichte mit einer Glanzleistung das Semifinale über 400 m bei der Hallen-EM in Istanbul. Die von Wolfi Adler trainierte Athletin gewann in der Ataköy Arena den vierten von fünf Vorläufer in ganz souveräner Manier in starken 52,34 Sekunden und erreichte damit das Semifinale, das am Freitagabend (17.55 Uhr in Österreich) in zwei Läufen mit jeweils sechs Athletinnen ausgetragen wird.