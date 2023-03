Verstappen nahm zehn Kilo zu - und ist wieder fit

„Wird sich nicht bedanken“

In der vergangenen Saison gewann Verstappen 15 Grand Prix - so viele wie kein anderer zuvor in einem Jahr. Geht es für Verstappen noch besser? „Natürlich kann er sich verbessern“, meinte Red-Bull-Chefingenieur Paul Monaghan. „Er wird sich für diese Aussage nicht bei mir bedanken, es gibt aber Bereiche, in denen er sich ein bisschen weiterentwickeln kann. Er wird in sich gehen und sich überlegen, was er in dieser Saison besser machen kann.“