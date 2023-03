Formel 1: 65 steuerfreie Cent nach 267 Tagen

Setzt man beim „Krone“-Partner tipp3 am 5. März (Auftakt in Bahrain) einen Euro auf einen Champion Max Verstappen, darf man sich nach 267 langen Tagen (dann fällt die saisonale Zielflagge in Abu Dhabi) über einen fetten und steuerfreien Gewinn von 65 Cent freuen. Eine Kolumne von „Krone“-Redakteur Richard Köck.