Die Titelverteidigung „kostet“ Max eine Million!

Stolze Summe

Doch damit nicht genug für den „Dosen-Riesen“ aus Österreich. Auch für Nummer-2-Pilot Sergio Perez, der die WM 2022 mit 305 Punkten hinter Ferrari-Superstar Charles Leclerc (308) auf Platz drei abschloss, muss der Rennstall stolze 650.000 Dollar an die Formula One Group entrichten. Zu guter Letzt müssen natürlich auch Red Bull, Ferrari, Mercedes & Co. für ihr Antreten zahlen - stattliche 620.000 Dollar an Grundgebühr, dazu kommen rund 7000 Dollar pro Punkt. Summa summarum liefert Red Bull Racing rund sieben Millionen Dollar (!) an Meldegebühren ab.