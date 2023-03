Stefan Lainer: Wöchentlich grüßt die Achterbahn

Die Top-Sechs in der Bundesliga sind der Borussia bereits enteilt, dennoch glaubt Lainer noch an Europacup-Nächte in der kommenden Saison. Platz sieben, der in Reichweite ist, könnte für die Conference League reichen. „Es ist sicher möglich, aber dafür müssen wir in einen Flow kommen und eine Serie starten. Mit drei, vier Siegen am Stück können wir vielleicht noch oben reinrutschen, die Qualität dafür haben wir in unserem Kader“, so Lainer, der sich nach komplizierten eineinhalb Jahren selbst „wieder auf dem Weg nach oben“ sieht.