Deutsche Bundesliga in Konferenz, 15.30 Uhr LIVE

Union Berlin liegt nur einen Zähler zurück und hat am Sonntag Schlusslicht Schalke 04 zu Gast. Dortmund liegt drei Punkte hinter den Bayern, am Sonntag geht es für den BVB zu Hause gegen den Tabellen-16. Hertha BSC. Auch der viertplatzierte SC Freiburg hat auswärts mit Bochum (15.) einen Nachzügler vor sich. RB Leipzig ist ebenfalls am Samstag in Wolfsburg im Einsatz. Frankreichs für die WM verletzt ausgefallener Teamstürmer Christopher Nkunku steht beim Fünften vor seinem Comeback. Auch der zuletzt angeschlagen ausgewechselte Konrad Laimer sowie Willi Orban, der das 1:2 gegen Union wegen der Folgen seiner Stammzellenspende verpasst hatte, sind dabei, wie Trainer Marco Rose verriet.