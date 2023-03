Jakob Pöltl übertrifft 3000er-Marke in der NBA

Zudem verbuchte der Center aus Wien 14 Punkte, drei Steals und je zwei Assists sowie Blocks. Er war 26:16 Minuten im Einsatz. In einem ausgeglichenen Duell wechselte die Führung 14 Mal, elfmal stand es unentschieden. Erst nach dem 83:82 in der 40. Minute blieben die Kanadier bis zum Schluss voran. Pöltl erreichte den „3000er“ an den Brettern im zweiten Abschnitt. „Es ist offensiv nicht so wirklich gelaufen, aber dank vieler Offensiv-Rebounds und Steals konnten wir im Schlussviertel einen starken Run hinlegen“, sagte der „Big Man“.