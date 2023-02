5000 Zivilisten harren noch in Bachmut aus

„Ungeachtet spürbarer Verluste wirft der Feind die am besten vorbereiteten Einheiten der Wagner-Söldner in den Angriff“, sagte Generaloberst Olexandr Syrskji am Dienstag nach Angaben der ukrainischen Armee. Auch das reguläre russische Militär ist vorgerückt. Die Truppen versuchen, die ukrainischen Soldatinnen und Soldaten in Bachmut von der Versorgung abzuschneiden. So sollen sie zum Abzug oder zum Aufgeben gezwungen werden.