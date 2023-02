ÖBV-Männer verlieren auch sechstes EM-Quali-Match

Wie schon bei seinem Comeback gegen Polen (22 Punkte, acht Rebounds, sieben Assists) war Routinier Mahalbasic auch in Split der stärkste Österreicher. Brajkovic, der für ein Double-Double sorgte, traf in seinem zweiten Länderspiel mit Toni Nakic auf einen Clubkollegen bei CB Breogan in der spanischen ACB.