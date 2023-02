Helm: „Das kann die Liga nicht ernst meinen“

Toben wäre übertrieben formuliert, aber St. Pöltens Chefcoach Stephan Helm war für seine Verhältnisse ziemlich aufgebracht. Dabei hatte sein Team gerade Sturm II auswärts mit 2:0 besiegt, die Tabellenführung in der 2. Liga zurückerobert. Nur der Weg dorthin war aufgrund der äußeren Umstände mehr als beschwerlich. Der SKN war Sonntag-Früh vom Mannschaftshotel in Graz aus angereist und fand in Gleisdorf einen mit Schnee bedeckten Platz vor, der eher zaghaft mit Schaufeln abgeschert wurde. Der geplante Anpfiff musste um drei Stunden (!) verschoben werden. Wieder zurück ins Hotel . . .