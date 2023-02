Ski-Crosserin Katrin Ofner ist Vize-Weltmeisterin!

Ende in Sicht

Das bisher einzige Mal als Siegerin aus einem Weltcup-Zielraum war Ofner im Dezember 2020 in Val Thorens gegangen. Nun nutzte sie ihre wohl letzte Edelmetall-Chance. „Es ist ein Ende in Sicht, und das passt auch“, hatte Ofner rund um Olympia gemeint. China hatte sie im Vorjahr nach Rang zwölf frustriert verlassen und die WM in Georgien als letzten Höhepunkt anvisiert. Danach habe sie diverse Optionen: „Entweder eine Kooperation mit dem Bundesheer, da ich Heeressportlerin bin, oder im Leistungssport in Richtung Konditions-und Athletik-Training.“