Mietpreisbremse: „Problem ist die Zweigleisigkeit“

Vorbild könnte Deutschland sein

Auch lasse die Qualität nach. Weniger Mieteinnahmen, weniger Investitionen. In Portugal etwa seien teilweise Häuser eingestürzt. Lorenz plädiert für einen „Mietpreisspiegel“ wie in Deutschland, wo ein regional bedingter behördlicher Durchschnittspreis als Grundlage dient - und ein gewisser Zuschlag erlaubt ist. „Das ist relativ frei, aber nach oben gedrosselt. Und es würde in Österreich die Zweigleisigkeit beenden.“